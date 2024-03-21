Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları

KONAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur Kimdir?





Abdül Batur, 1957 yılında İzmir Narlıdere’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.



1994-1999 yılları arasında İZBETON Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu görev sırasında tüm İzmir’i kapsayacak alt ve üstyapı çalışmalarında bulundu. Birçok Büyükşehir ve ilçe belediyesi projesini gerçekleştirdi.

1999-2019 yılları arasında Narlıdere Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği encümenliği görevlerini de yürütmektedir.

Abdül Batur, evli ve 2 çocuk babasıdır.