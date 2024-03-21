Dünya Su Günü

Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları

Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye Başkanı kimdir? Konak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Konak Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Konak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Konak yerel seçim sonuçları..

Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları - 1

KONAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Konak Belediyesini 135.577 alınan oy ve %63.21 oy oranı ile CHP adayı Abdül Batur kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP ABDÜL BATUR 135.577 %63.21
  • AK PARTİ MELEK EROĞLU 71.847 %33.50
  • SAADET MUSTAFA ERDURAN 2.421 %1.13
  • DSP ALİ SAMİ ER 1.567 %0.73
  • KP BURHAN AKSAKAL 929 %0.43
  • VATAN PARTİSİ BÜLENT KARAGÖZ 847 %0.39
  • DP ADNAN ZAĞLI 793 %0.37
  • BTP ÖZCAN KAYA 367 %0.17
  • BAĞIMSIZ BARIŞ ÜRKMEYEN 144 %0.07

TÜRKİYE HABERLERİ

Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları - 2

KONAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur Kimdir?

Abdül Batur, 1957 yılında İzmir Narlıdere’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

1994-1999 yılları arasında İZBETON Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu görev sırasında tüm İzmir’i kapsayacak alt ve üstyapı çalışmalarında bulundu. Birçok Büyükşehir ve ilçe belediyesi projesini gerçekleştirdi.

1999-2019 yılları arasında Narlıdere Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği encümenliği görevlerini de yürütmektedir.

Abdül Batur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları - 3

  • NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
  • CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
  • MUSTAFA TAHİNCİOĞLU
  • MÜSLÜM BENLİ
  • HURİYE SERTER
  • DİLEK ETE
  • HÜLYA TÜMTÜRK
  • FATMA PINAR ATAK
  • SELİM TAŞKIN
  • FARAŞİN GÜMÜŞ
  • HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER
  • ENGİN ŞENGÜLER
  • SÜLEYMAN ŞENOL
  • ADNAN GÜRCAN DALICI
  • ERKAN ANGIN
  • CUMA ÖZEL
  • SADETTİN HASBİL
  • UĞUR KÜL
  • ALPER ÇAĞRI CEBECİ
  • GÜLHAN ATIŞ
  • ALİ RIZA UYGUR
  • TURHAN TUTUMLU
  • BÜLENT KARAGÖZ
Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları - 4

İZMİR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İzmir Seçim Sonuçları

Aliağa Seçim Sonuçları
Balçova Seçim Sonuçları
Bayındır Seçim Sonuçları
Bayraklı Seçim Sonuçları
Bergama Seçim Sonuçları
Beydağ Seçim Sonuçları
Bornova Seçim Sonuçları
Buca Seçim Sonuçları
Çeşme Seçim Sonuçları
Çiğli Seçim Sonuçları
Dikili Seçim Sonuçları
Foça Seçim Sonuçları
Gaziemir Seçim Sonuçları
Güzelbahçe Seçim Sonuçları
Karaburun Seçim Sonuçları
Karabağlar Seçim Sonuçları
Karşıyaka Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Kınık Seçim Sonuçları
Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
Urla Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER