Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye başkanı kimdir? Konak Belediye başkan adayları
Konak Belediyesi hangi partide? Konak Belediye Başkanı kimdir? Konak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Konak Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Konak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Konak yerel seçim sonuçları..
KONAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Konak Belediyesini 135.577 alınan oy ve %63.21 oy oranı ile CHP adayı Abdül Batur kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP ABDÜL BATUR 135.577 %63.21
- AK PARTİ MELEK EROĞLU 71.847 %33.50
- SAADET MUSTAFA ERDURAN 2.421 %1.13
- DSP ALİ SAMİ ER 1.567 %0.73
- KP BURHAN AKSAKAL 929 %0.43
- VATAN PARTİSİ BÜLENT KARAGÖZ 847 %0.39
- DP ADNAN ZAĞLI 793 %0.37
- BTP ÖZCAN KAYA 367 %0.17
- BAĞIMSIZ BARIŞ ÜRKMEYEN 144 %0.07