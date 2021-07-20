Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ettiği esnada yeniden başladı.

Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 07:14

Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - 1
Çiftlik köyü Sivri tepe mevkisinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - 2
Soğutma çalışmaları sürerken alevler tekrar yükseldi. Bunun üzerine akşam saatlerinde söndürme çalışması başlatıldı.
Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - 3
Yangının ilerlemesi üzerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - 4
Havanın kararması ile havadan söndürme çalışmalarına ara verildi.
Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - 5
Bilecik ile çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.
Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi - 6
Dün başladıktan 4 saat sonra kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar görmüştü.

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