Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi

Soğutma çalışmaları sürerken alevler tekrar yükseldi. Bunun üzerine akşam saatlerinde söndürme çalışması başlatıldı.

Havanın kararması ile havadan söndürme çalışmalarına ara verildi.

Bilecik ile çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.