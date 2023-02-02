Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı

İstanbul Maltepe'de kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 1

İstanbul Maltepe'de bariyere saplanan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 2

Kaza, saat 12.15 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükyalı mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 3

Mehmet Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 4

Çarpmanın etkisiyle bariyer araca girerken sürücü Yıldız araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 5

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 6

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldız'ın tedavi altına alındığı durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı - 7

Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, Yıldız'ın oturduğu koltuğun bariyerlerde kaldığı görüldü. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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