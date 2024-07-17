Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi. Meydana gelen olayda araç sürücüsü ve bir engelli birey yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Pazarköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.B. idaresindeki 34 BAY 254 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 54 AFC 306 plakalı Fiat marka otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi.