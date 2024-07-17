Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi. Meydana gelen olayda araç sürücüsü ve bir engelli birey yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 1

Pazarköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.B. idaresindeki 34 BAY 254 plakalı  lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 54 AFC 306 plakalı Fiat marka otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi.

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Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 2

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve Ü.Ç. isimli engelli birey yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 3


Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 4

Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 5

Görüntülerde, lüks otomobilin kontrolden çıkarak park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girmesi yer alıyor.

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 6

“BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIK”

Kazayı gören Pazarköy Mahalle muhtarı Zekeriya Akcan, “Arabaya vurdu ardından kahvehanenin buraya girdi. Büyük bir kaza atlattık. Engelli kardeşimiz vardı o kaçamadı.

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Facianın eşiğinden dönüldü - 7

Haber verdik sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü. Şuanda bekliyoruz jandarma ekipleri rapor tutuyor daha sonrasında da aracı buradan kaldıracağız” dedi.

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