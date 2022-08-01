Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarptı. Tellerde asılı kalan araçta hasar meydana geldi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 00:50

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - 1

Kadıköy’de tren hattının tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu.

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - 2

Mehmet Berkay S'nin kullandığı 34 DPJ 757 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Kültür Sokak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - 3

Tellerde asılı kalan araçta hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - 4

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - 5

Ekipler çekici kullanarak aracı asılı kaldığı yerden kaldırdı.

Kontrolden çıkan otomobil Marmaray'ın tel örgüsünde asılı kaldı - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER