Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şehri kilitledi
17.11.2025 10:10
AA
Edirne'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kentin en işlek caddesinde trafiğin durmasına neden oldu.
Edirne'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda kayan otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle trafikte uzun süre sıkışıklık yaşandı, araç kuyrukları oluştu.
A.A. idaresindeki 34 NZK 771 plakalı otobüs, Aşiyan Bayırı'ndan Atatürk Bulvarı'na inişi sırasında sis ve çiğin kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar yolunun kente geliş yönünü kapattı.
Kısa sürede yolda çok sayıda araç birikmesi oldu.
Sürücüler, trafiğin aksamaması için alternatif yollara yönlendirildi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar ise gidecekleri yere yaya devam etmek zorunda kaldı.
Bulvardaki orta refüjün bir kısmı söküldü. Bu sayede kuyruktaki araçlar polis ekipleri kontrolünde karşı şeride alınarak birikme önlenmeye çalışıldı.