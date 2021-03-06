Kontrollü cumartesi: Aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu

Bugün kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu. Çok yüksek riskli iller dışında, bugün kısıtlama yok. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular da sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı.

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ntv.com.tr 06.03.2021 - 10:18

Corona virüsle mücadelede 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, kısıtlama uygulanmıyor.

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu gününde cafeler, restoranlar saat 19.00'a kadar açık olacak.



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı. Bazı bölgelerde de araç yoğunluğu var.

Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.



Bir taraftan denetimler de hızlı bir şekilde devam ediyor.

Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yüksek riskli il kategorisinde olan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

Coronavirüs salgınının hızını kesmek için 20 Kasım'da restoran ve kafeler sadece paket ve gel-al hizmeti vermeye başlamış, aralık ayının ilk haftasonu ise 56 saatlik genel sokak kısıtlamaları başlamıştı.

Mart ayı ile birlikte kademeli normalleşme dönemine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 ayrı kategoriye ayrıldı.

Buna göre yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. İstanbul ile birlikte tüm yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü sokak genel sokak kısıtlamasının sürmesine, cumartesi günü ise tüm illerde kaldıırlmasına karar verildi.

Hafta sonu için güncellemeye gidildi ancak tüm Türkiye'de akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

Tedbirler hafifletildi ancak denetimler artırılacak. "Dinamik Denetim" adı verilen model ile Perşembe günü Türkiye genelinde 260 bin personelle kontroller yapılmış, daha sıkı denetimler uygulanacağı belirtilmişti.