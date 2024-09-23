Konut satışlarında yüzde 40 düşüş: 3 yabancıdan biri Antalya'yı seçti

Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı, 1 milyon 84 bin 825 oldu.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; 2020'de 886 bin 653 olan ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 2021'de 1 milyon 314 bin 181, 2022'de 1 milyon 354 bin 94, 2023'te 1 milyon 107 bin 32 olarak kayıtlara geçti.

12 Eylül itibarıyla ikamet izniyle Türkiye'deki yabancıların sayısına göre; ilk 10 uyruk şöyle:

"Türkmenistan 109 bin 530, Rusya Federasyonu 91 bin 304, Irak 78 bin 615, İran 76 bin 897, Suriye 76 bin 377, Azerbaycan 71 bin 372, Özbekistan 55 bin 271, Kazakistan 44 bin 789, Afganistan 38 bin 808, Ukrayna 35 bin 531."