Konya 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Konya güncel imsakiye takvimi

Konya iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının onbeşinci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Konya'nın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Konya iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 15 Mart 2025 tarihli Konya iftar saati bilgisi.