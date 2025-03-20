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Konya 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Konya güncel imsakiye takvimi

Konya iftar saati bilgisi, Ramazan ayının 20. gününe ulaşırken Konya'da oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Konya'daki iftar saatleri netleşti. Peki, Konya'da iftar ne zaman, saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Konya 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Konya güncel imsakiye takvimi - 1

Konya iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının yirminci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Konya'nın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Konya iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli Konya iftar saati bilgisi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Konya güncel imsakiye takvimi - 2

KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da 20 Mart 2025 Perşeme günü iftar saati 19:08 olarak belirlendi. Oruçlarını açmak için sabırsızlananlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapabilecek.

Konya 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Konya güncel imsakiye takvimi - 3

KONYA İLÇE İLÇE İMSAKİYE BİLGİSİ

Ahırlı İftar Vakti

Akören İftar Vakti

Akşehir İftar Vakti

Altınekin İftar Vakti

Beyşehir İftar Vakti

Bozkır İftar Vakti

Çeltik İftar Vakti

Cihanbeyli İftar Vakti

Çumra İftar Vakti

Derbent İftar Vakti

Derebucak İftar Vakti

Doğanhisar İftar Vakti

Emirgazi İftar Vakti

Ereğli İftar Vakti

Güneysınır İftar Vakti

Hadim İftar Vakti

Halkapınar İftar Vakti

Hüyük İftar Vakti

İlgın İftar Vakti

Kadınhanı İftar Vakti

Karapınar İftar Vakti

Karatay İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kulu İftar Vakti

Meram İftar Vakti

Sarayönü İftar Vakti

Selçuklu İftar Vakti

Seydişehir İftar Vakti

Taşkent İftar Vakti

Tuzlukçu İftar Vakti

Yalıhüyük İftar Vakti

Yunak İftar Vakti

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