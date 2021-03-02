Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı

Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğu Seydişehir-Antalya karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı 02.03.2021 - 23:42

Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 1
Seydişehir-Antalya karayolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 2

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 

Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 3

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 4

Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bazı araçlar, petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 5

Diğer yandan bölge trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir, takoz çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 6

Kar lastiği bulunamayan araçların da geçişine izin verilmiyor.

Konya-Antalya karayolu çekici ve TIR geçişlerine kapatıldı - 7

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