Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Konya-Antalya karayolunda, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA 24.03.2021 - 21:07

Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 1
Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 2
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 3
1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki Konya- Antalya karayolunda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 4
İlçe merkezi çıkışında önlem alan polis, TIR ve kamyon ile zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 5

Karayolları ekipleri ise yolun açık tutulması için tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 6
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - 7

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