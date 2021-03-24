Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

İlçe merkezi çıkışında önlem alan polis, TIR ve kamyon ile zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.



Karayolları ekipleri ise yolun açık tutulması için tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.