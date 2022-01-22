Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin vermiyor.

Haberler - DHA 22.01.2022 - 15:54

Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - 1

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan - kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - 2

Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.

Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - 3

GEÇİŞLER KAPATILDI

Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor.

Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - 4

Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - 5

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