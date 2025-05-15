Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Konya diri faylar

Konya deprem riski, şehir sakinleri tarafından araştırılan konular arasında. Yüz ölçümü olarak en büyük ilimiz olan Konya'da 15 Mayıs günü 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Konya diri fay hatları da öne çıktı. Peki, Konya deprem bölgesi mi, fay hattı var mı?

Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Konya diri faylar - 1

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizin her noktasında şiddetli veya artçı boyutta sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Konya'da da 5,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem şiddeti diğer illerden de hissedildi. Türkiye aktif fay hatlarının Konya'dan geçip geçmediği ise bölgede yaşayanların gündemine oturdu.

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Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Konya diri faylar - 2

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Yüz ölçüm bakımından en büyük ilimiz olan Konya'da günümüze kadar yaşanmış 10 şiddetli depremin meydana geldiği kaydedilmiştir. Bu depremlerin bir çoğunu Akşehir Fay Zonu, Tuz Gölü Fay Zonu gibi şehir merkezine uzak fay hatlarının ürettiği biliniyor.

Yaşanan 10 büyük depremlerden 10 ve 11 Eylül 2009 tarihlerinde Konya merkezde gerçekleşen 4.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem Konya fay zonunca üretiliştir. Jeoloji Mühendisleri Odası'na göre bu fay zonunun geniş aralıklarla 6.5 büyüklüğüne varacak depremler üretme potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Konya diri faylar - 3

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Konya'da en yakın geçen hat Konya fay zonudur. Ayrıca Konya'nın Doğanhisar ve Akşehir ilçe merkezleri başta, Ilgın, Doğanhisar, Akşehir ve Yunak ilçelerine bağlı 26’dan fazla köy statüsünde bulunan mahalle doğrudan fay zonu üstündedir.

Konya ovası doğusunda, Kuzey-Güney doğrultusunda, Kuvaterner çökellerini
etkileyen en önemli fay, Divanlar Fayıdır. Diğeri ise doğrultu atımlı faydır ve hava alanına doğru uzanır. Fay hatları Bölgesel ölçekli olarak Akşehir, Tuzgölü ve Ecemiş Fay zonları, Ova havza sınırlarını kapsayan Konya Fay Zonu, Karaaömerler Fayı, Divanlar-Altınekin Fayları, Göçü Fayı, Cihanbeyli, Ilgın, Altınekin vb. Gibi fay zonları bulunmaktadır.

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