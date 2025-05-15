Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Konya diri faylar

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Yüz ölçüm bakımından en büyük ilimiz olan Konya'da günümüze kadar yaşanmış 10 şiddetli depremin meydana geldiği kaydedilmiştir. Bu depremlerin bir çoğunu Akşehir Fay Zonu, Tuz Gölü Fay Zonu gibi şehir merkezine uzak fay hatlarının ürettiği biliniyor.



Yaşanan 10 büyük depremlerden 10 ve 11 Eylül 2009 tarihlerinde Konya merkezde gerçekleşen 4.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem Konya fay zonunca üretiliştir. Jeoloji Mühendisleri Odası'na göre bu fay zonunun geniş aralıklarla 6.5 büyüklüğüne varacak depremler üretme potansiyelinin olduğu belirtiliyor.



