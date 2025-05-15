Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Konya diri faylar
Konya deprem riski, şehir sakinleri tarafından araştırılan konular arasında. Yüz ölçümü olarak en büyük ilimiz olan Konya'da 15 Mayıs günü 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Konya diri fay hatları da öne çıktı. Peki, Konya deprem bölgesi mi, fay hattı var mı?
Deprem bölgesinde yer alan ülkemizin her noktasında şiddetli veya artçı boyutta sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Konya'da da 5,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem şiddeti diğer illerden de hissedildi. Türkiye aktif fay hatlarının Konya'dan geçip geçmediği ise bölgede yaşayanların gündemine oturdu.