Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti

Güneş, zorlu mesleğinin ve yaptığı sporun birbirini desteklediğini, bunun da avantaj sağladığını dile getirerek, "Kurbağa adamlar olarak her türlü zorlu arazide, akıntılı, akıntısız, derin, balçıklı, çamurlu suda görev yapıyoruz. Bazen üzerimizde 40 kilo ağırlıkla kilometrelerce yol yürüyoruz. Zaten kurbağa adamların çoğu devamlı spor yapar. Yaptığım spor sayesinde görevlerim daha kolay geçiyor ve daha başarılı oluyorum" şeklinde konuştu.