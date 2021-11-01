Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 13:11
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinin arama ve kurtarma ekibinde yer alan 36 yaşındaki polis memuru Mustafa Güneş, her koşulda dalış yaparak, su altındaki zorlu görevlere katılıyor.
Yer aldığı ekibin tecrübeleri ve başarıları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına göreve giden 10 yıllık polis memuru, zorlu mesleğinin yanında profesyonel olarak vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor.
Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Mustafa Güneş, İspanya'da 3 Kasım'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Güneş, özel programla beslenip her gün mesaiden sonra antrenman için spor salonuna gidiyor.
Dünya şampiyonu olmayı hedefleyen milli sporcu, spora küçüklüğünde yüzmeyle başladığını, bir dönem futbol oynadığını ve boks yaptığını belirtti.
Güneş, vücut geliştirmeye 18 yaşında başladığını, sporu çok sevdiği için beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu da dile getirdi.
Polis olduktan sonra profesyonel sporcu olduğunu belirten Güneş, "Son 6-7 yıldır profesyonel yarışmacıyım. İki milliliğim var. İlk hedefim Türkiye şampiyonu, sonraki hedefim şampiyonlar şampiyonu olmaktı ve ikisini gerçekleştirdim. 3 Kasım'da da milli takımla İspanya'ya gideceğiz ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Şimdi dünya şampiyonu olmak var” dedi.
Yaptığı sporun beslenmeyle doğrudan alakalı olduğunu aktaran Mustafa Güneş, öğünlerinin protein ağırlıklı olduğunu ifade ederek, "Özellikle turnuvalara hazırlanırken diyet dönemleri zor geçiyor. Bazen rüyalarıma tost giriyor. Yarışma dönemlerinde 3-4 ay bunların hiçbirini yiyemiyoruz” diye konuştu.
Güneş, zorlu mesleğinin ve yaptığı sporun birbirini desteklediğini, bunun da avantaj sağladığını dile getirerek, "Kurbağa adamlar olarak her türlü zorlu arazide, akıntılı, akıntısız, derin, balçıklı, çamurlu suda görev yapıyoruz. Bazen üzerimizde 40 kilo ağırlıkla kilometrelerce yol yürüyoruz. Zaten kurbağa adamların çoğu devamlı spor yapar. Yaptığım spor sayesinde görevlerim daha kolay geçiyor ve daha başarılı oluyorum" şeklinde konuştu.