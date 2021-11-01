Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti

Konya'da su altı arama ve kurtarma ekibinde görevli dalgıç ve polis memuru Mustafa Güneş, vücut geliştirme Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü elde etti. 7 yıldır profesyoniel sporcu olan Güneş'in yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 13:11

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 1

'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinin arama ve kurtarma ekibinde yer alan 36 yaşındaki polis memuru Mustafa Güneş, her koşulda dalış yaparak, su altındaki zorlu görevlere katılıyor.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 2

Yer aldığı ekibin tecrübeleri ve başarıları sayesinde 'nin dört bir yanına göreve giden 10 yıllık polis memuru, zorlu mesleğinin yanında profesyonel olarak vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 3

şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Mustafa Güneş, İspanya'da 3 Kasım'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 4

Güneş, özel programla beslenip her gün mesaiden sonra antrenman için spor salonuna gidiyor.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 5

Dünya şampiyonu olmayı hedefleyen milli sporcu, spora küçüklüğünde yüzmeyle başladığını, bir dönem futbol oynadığını ve boks yaptığını belirtti.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 6

Güneş, vücut geliştirmeye 18 yaşında başladığını, sporu çok sevdiği için beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu da dile getirdi.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 7

Polis olduktan sonra profesyonel sporcu olduğunu belirten Güneş, "Son 6-7 yıldır profesyonel yarışmacıyım. İki milliliğim var. İlk hedefim şampiyonu, sonraki hedefim şampiyonlar şampiyonu olmaktı ve ikisini gerçekleştirdim. 3 Kasım'da da milli takımla İspanya'ya gideceğiz ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Şimdi dünya şampiyonu olmak var” dedi.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 8

Yaptığı sporun beslenmeyle doğrudan alakalı olduğunu aktaran Mustafa Güneş, öğünlerinin protein ağırlıklı olduğunu ifade ederek,  "Özellikle turnuvalara hazırlanırken diyet dönemleri zor geçiyor. Bazen rüyalarıma tost giriyor. Yarışma dönemlerinde 3-4 ay bunların hiçbirini yiyemiyoruz” diye konuştu.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 9

Güneş, zorlu mesleğinin ve yaptığı sporun birbirini desteklediğini, bunun da avantaj sağladığını dile getirerek, "Kurbağa adamlar olarak her türlü zorlu arazide, akıntılı, akıntısız, derin, balçıklı, çamurlu suda görev yapıyoruz.  Bazen üzerimizde 40 kilo ağırlıkla kilometrelerce yol yürüyoruz. Zaten kurbağa adamların çoğu devamlı spor yapar. Yaptığım spor sayesinde görevlerim daha kolay geçiyor ve daha başarılı oluyorum" şeklinde konuştu.

Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 10
Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 11
Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 12
Konya Emniyeti'nin "kurbağa adam"ı gözünü vücut geliştirmede dünya şampiyonluğuna dikti - 13

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