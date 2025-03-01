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Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti

Konya'da Ramazan ayının ilk orucu açılıyor! Mübarek Ramazan'da sahurla başlayan oruç, akşam ezanı ile noktalanıyor. Onbir ayın sultanı için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahurlar yapıldı ve niyetler edildi. Konya'da yaşayanlar ''Konya'da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 1 Mart Konya iftar saati, teravih namazı vakti ve sahur saatleri...

Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti - 1

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı, Konya'da heyecanla karşılandı ve geleneksel sahur sofraları kuruldu. Oruç açmak için Konya iftar saati beklenmeye başlandı. Dualarla, ibadetlerle geçecek olan Ramazan ayının ilk orucu Konya'da saat kaçta açılacak? Konya için iftar vakti ne zaman? 2025 Ramazan imsakiyesine göre Konya'da ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti - 2

KONYA İÇİN İFTAR VAKTİ 1 MART

Ramazan ayının ilk gününü idrak eden Konyalılar için 1 Mart iftar vakti 18:50 şeklinde olacak.

Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti - 3

KONYA İLK TERAVİH NAMAZI SAATİ

İftar sofralarından kalkan cemaat, camilerde Ramazanın ilk teravih namazını saat 20:05'de idrak etmeye başlayacak.

Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti - 4

KONYA SAHUR VAKTİ 2 MART

Konya'da ikinci gün sahura saat 05:53'de kalkılacak ve gün doğumundan önceye kadar niyetler edilmiş olacak.

Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti - 5

KONYA İMSAKİYE 2025

KONYA İMSAKİYE TAKVİMİ

Konya İlçeleri Sahur, İftar ve Teravih Vakitleri

Ahırlı İftar Vakti

Akören İftar Vakti

Akşehir İftar Vakti

Altınekin İftar Vakti

Beyşehir İftar Vakti

Bozkır İftar Vakti

Çeltik İftar Vakti

Cihanbeyli İftar Vakti

Çumra İftar Vakti

Derbent İftar Vakti

Derebucak İftar Vakti

Doğanhisar İftar Vakti

Emirgazi İftar Vakti

Ereğli İftar Vakti

Güneysınır İftar Vakti

Hadim İftar Vakti

Halkapınar İftar Vakti

Hüyük İftar Vakti

İlgın İftar Vakti

Kadınhanı İftar Vakti

Karapınar İftar Vakti

Karatay İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kulu İftar Vakti

Meram İftar Vakti

Sarayönü İftar Vakti

Selçuklu İftar Vakti

Seydişehir İftar Vakti

Taşkent İftar Vakti

Tuzlukçu İftar Vakti

Yalıhüyük İftar Vakti

Yunak İftar Vakti

Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti - 6

SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ifadelerine göre sahura kalkmak ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğu belirtilir.
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur.

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