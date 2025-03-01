Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti
Konya'da Ramazan ayının ilk orucu açılıyor! Mübarek Ramazan'da sahurla başlayan oruç, akşam ezanı ile noktalanıyor. Onbir ayın sultanı için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahurlar yapıldı ve niyetler edildi. Konya'da yaşayanlar ''Konya'da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 1 Mart Konya iftar saati, teravih namazı vakti ve sahur saatleri...
Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı, Konya'da heyecanla karşılandı ve geleneksel sahur sofraları kuruldu. Oruç açmak için Konya iftar saati beklenmeye başlandı. Dualarla, ibadetlerle geçecek olan Ramazan ayının ilk orucu Konya'da saat kaçta açılacak? Konya için iftar vakti ne zaman? 2025 Ramazan imsakiyesine göre Konya'da ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?