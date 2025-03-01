Konya için iftar vakti 2025: Konya imsakiye | 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti

SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.



Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ifadelerine göre sahura kalkmak ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğu belirtilir.

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur.