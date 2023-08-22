Konya Ovası'nda kuraklık tehdidi | Yeraltı suları için tehlike çanları çalıyor

"YER ALTI SEVİYESİNİN DÜŞÜMÜ GİDEREK ARTAN BİR SEYİR İZLİYOR"

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya'da 1960'lı yıllardan itibaren yeraltı su kaynaklarının kullanılmaya başlandığını belirtti.

Arık, “1960'lı yıllardan sonra yer altı su kaynaklarından yararlanma, özellikle ilk Çumra havzasında başlayan sulama daha sonra havzanın birçok yerinde yaygınlaşmıştır. Bu bölge içerisinde yüzey sulamalarının dışında çok yoğun bir şekilde yerel suyundan yararlanıyorlar." dedi.

DSİ'nin ya da vatandaşların belgeli bir şekilde açmış olduğu kuyular olduğundan ve bu kuyu sayısının şu anda havzada yaklaşık 40 bin olduğundan bahseden Arık, "1960'lı yıllarda yüzeye yakın sular giderek düşmeye devam etti. İlk yıllarda santimetrelerle ölçülen yeraltı suyu değişimleri daha sonraki yıllarda yarım ile 1 metre seviyesinde özellikle 1980'li yıllardan sonra hissedilir derecede artmaya başladı. Yeraltı seviyesindeki düşümler, 2 binli yıllardan sonra bu metrelerle ifade edilmeye başlandı. 2015'ten sonra da birkaç metre olarak söylüyor. Yani yer altı seviyesinin düşümü giderek artan bir seyir izliyor.” dedi.