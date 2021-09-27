Konya Ovası'ndaki yüzey yarıkları yerleşim yerlerine ulaştı

"BU YIL DAHA DA AÇILMA VAR"

Eren, yer altı su seviyesindeki düşüşün 2000'li yıllardan önce 1 metre düşerken şu anda 5-10 metreden fazla olduğunu ve son 10 yılda bu oranın daha da arttığını belirtti.

Bu orandaki hızlanmanın devam edeceğini söyleyen Eren, "Bunların obruklarla da kısmen ilişkisi var. Yarıklar, büyük çapta olmasa bile yeni obrukların oluşumuna da neden oluyor. Depremlerle ilgisi yok. Emirgazi'de 3 kilometre uzunlukta, Tuzlukçu'da ise 2 kilometre uzunlukta olan yarıklar var. Bu yıl daha da açılma var. Geçen günlerde Emirgazi ilçesindeki yarıkları oluşturan yağmur değil. Zayıflık zonu olduğu için yağmur sadece ortaya çıkmasını hızlandırıyor. " dedi.