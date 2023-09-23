'Konya Ovası'nı kaçak su kuyuları bitiriyor'
)- 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektar ekim alanına sahip Konya Ovası'nda kaçak sulama kuyularının sayısı 62 bini buldu. Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Dr. Güler Göçmez, ''Konya Ovası'nda 92 bin kuyu var. Bunun 62 bini ruhsatsız kuyular. Konya Ovası'nı kaçak su kuyuları bitiriyor. Konya için büyük risk teşkil ediyor. Kaçak kuyular önlenmeli" dedi.
Yüz ölçümü 40 bin 83 kilometrekare olan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektar tarım alanının 609 bin hektarında sulu tarım yapılıyor. Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan kapalı bir havza yapısına sahip Konya Ovası'nda yer altı su kaynakları ise azalmaya devam ediyor. Ovada tarımsal sulama için açılan kaçak su kuyularının bilinen rakamı 62 bini buldu. Ovada görülen obrukların sayıları ise 2 bin 500'ü geçti.