'Konya Ovası'nı kaçak su kuyuları bitiriyor'

'50 METREYE KADAR DÜŞÜŞ VAR'



Su kuyularında 6 aylık dönemde yaptıkları incelemede 50 metreye kadar düşüşün olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Göçmez, "Son 10 yıldan itibaren kaçak kuyuların artması yer altı su seviyelerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Konya havzadaki ürün deseninin değişmesine bağlı olarak yer altı su seviyesi yıllık 5-10 metre arasındaki düşüşler görülmektedir. AFAD'la yaptığımız projede 6 aylık dönemde Karapınar ve Ereğli, Konya merkez, Çumra ve Cihanbeyli havzalarında yer altı su seviyesi, 5 ile 50 metre arasında değişti. 50 metrelik düşüm olduğu kuyular gözlenmiştir. Bunun da çok su isteyen mısır ve yonca ekilen alanlarda yoğunlaştığını görüyoruz. Karapınar'da öyle kuyular var ki. Saniyede 40 litre su çekilen ve 3-4 gün hiç durmadan çalıştırılan kuyular var. Bir yandan kendi geleceğimizle oynuyoruz" diye konuştu.