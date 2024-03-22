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Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye başkan adayları

Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye Başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Konyaaltı Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Konyaaltı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Konyaaltı yerel seçim sonuçları..

Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye başkan adayları - 1

KONYAALTI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Konyaaltı Belediyesini 64.085 alınan oy ve  %66.85 oy oranı ile CHP adayı Semih Esen kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %66.85
  • AK Parti %30.86
  • Saadet Partisi %0.93
  • DSP %0.81
  • Vatan Partisi %0.22
  • DP %0.22
  • Diğer %0.09

TÜRKİYE HABERLERİ

Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye başkan adayları - 2

KONYAALTI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen Kimdir?


1972 yılında dünyaya gelen Semih Esen ilk ve orta öğretimini memur olan babasının mesleği nedeniyle Kayseri ve Ankara’da tamamladı. Ankara Başkent Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bitirdi.

Öğreniminin ardından vatani görevini yedek subay olarak tamamlayan Esen, Antalya’da serbest avukatlık yaparak meslek hayatına başladı.

Mesleğe başlamasıyla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde yürütme kurulu üyeliği görevini üstlenen Semih ESEN, Cumhuriyet Halk Partisi’nde İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Eğitim Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Semih ESEN, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2019 Yerel Seçimleri’nde Antalya ili Konyaaltı İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Seçimi % 66,85’lik oy oranıyla kazanan Semih ESEN, yakaladığı bu başarıyla, Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen tüm yerel seçimlerde alınan en yüksek oy oranına ulaştı.

Evli olan Semih ESEN, Melis ve Sinem isminde iki kız çocuk babasıdır.
Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye başkan adayları - 3

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • CEM KOTAN
  • DURALİ KOLPAK
  • MERYEM GÖKAY BALKIÇ
  • AHMET DUMAN
  • ONUR DURUK
  • SUNA AKYILDIZ
  • EROL ALBAYRAK
  • ALAETTİN GÜVEN
  • MÜMTAZ AKTAŞ
  • NAZMİ ACAN
  • MİNE YAVUZ
  • HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN
  • BAYRAM KANKAL
  • MEHMET SALİH ÇELİK
  • GÜNAY GÜMÜŞ
  • ERDAL ALAGÖZ
  • OKTAY ÇELİK
  • YUNUS BAŞARAN
  • ŞAFAK ÇELİK
  • ALİ SOYSAL
  • SEDAT MÜNİROĞLU
Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Elmalı Seçim Sonuçları
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Gazipaşa Seçim Sonuçları
Gündoğmuş Seçim Sonuçları
İbradı Seçim Sonuçları
Kaş Seçim Sonuçları
Kemer Seçim Sonuçları
Konyaaltı Seçim Sonuçları
Kepez Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
Manavgat Seçim Sonuçları
Serik Seçim Sonuçları
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