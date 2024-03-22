Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye başkan adayları
Konyaaltı Belediyesi hangi partide? Konyaaltı Belediye Başkanı kimdir? Konyaaltı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Konyaaltı Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Konyaaltı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Konyaaltı yerel seçim sonuçları..
KONYAALTI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Konyaaltı Belediyesini 64.085 alınan oy ve %66.85 oy oranı ile CHP adayı Semih Esen kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %66.85
- AK Parti %30.86
- Saadet Partisi %0.93
- DSP %0.81
- Vatan Partisi %0.22
- DP %0.22
- Diğer %0.09