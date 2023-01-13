Konyaaltı sahilde tatilcilerin yerini defineciler aldı

"ALTIN ARADI"

25 yıldır dedektörle sahilde altın arayan Ali Özyurt, “ Altın arıyorum bozuk para topluyorum. Gümüş ve altın çıkıyor. Bu işi 20 yıldır yapıyorum. Yağmurda zor oluyor ama ekmek kapısı, şansımızı arıyoruz. Düşürülenleri bulmaya çalışıyoruz. Yoksa dalga gide gele aşındırarak bunları kaybediyor. Biz değerlendiriyoruz” dedi.