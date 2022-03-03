Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti

Antalya'da etkili olan sağanağın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümü çamur rengine büründü.

Haberler - DHA 03.03.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 14:19

Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 1

Meteoroloji'nin uyarısının ardından 'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de aralıksız devam etti.

Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 2

Sabah saatlerinde ise kentte güneşli hava hakim oldu. Vatandaşlar, sahile giderek güzel havanın keyfini çıkardı.

Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 3

Bazıları kumların üzerinde vakit geçirirken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı. Yağmur nedeniyle debisi artan Boğaçayı'nın taşıdığı çamur nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümünün rengi değişti.

Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 4

Denizde uzayarak genişleyen çamurun ulaşmadığı noktalar ise berraklığını korudu.

Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 5
Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 6
Dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti - 7

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