Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar

Falezlerin yakınında denize girenlerden bazıları, kayalıkta, "Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı tabelasına aldırmadan, düşüp yaralanma, tırmanırken veya atlarken oluşabilecek sakatlanma riskine rağmen kayalıklardan atladı.