Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar

Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerden bazıları varyanttaki falezlerde kayalıkların çevresinde yüzüp, plajdaki gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti. Bazı kişilerin, sahildeki kayada yazılı, "Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısına aldırmadan plaja yakın kayalıktan denize atlaması dikkati çekti.

Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar - 1

Antalya'da denize girip serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar - 2

Sahile gelenler çoğunlukla mavi bayraklı ya da işletmelerin bulunduğu plajları tercih etti.

Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar - 3

Bazıları da Konyaaltı Sahili'ne Muratpaşa ilçesinden giriş noktası olan varyanttaki falezlerin bulunduğu alanda denize girdi.

Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar - 4

Falezlerin yakınında denize girenlerden bazıları, kayalıkta, "Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı tabelasına aldırmadan, düşüp yaralanma, tırmanırken veya atlarken oluşabilecek sakatlanma riskine rağmen kayalıklardan atladı.

Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar - 5

Falezler ve yakınındaki plaja gelenler zaman zaman adrenalin için falezlere çıkıp 25 metreden denize atlamayı da tercih ediyor.

Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar - 6
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