Konyaaltı Sahili'nde tehlikeli serinlik | 25 metreden denize atlıyorlar
Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerden bazıları varyanttaki falezlerde kayalıkların çevresinde yüzüp, plajdaki gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti. Bazı kişilerin, sahildeki kayada yazılı, "Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısına aldırmadan plaja yakın kayalıktan denize atlaması dikkati çekti.
Antalya'da denize girip serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.