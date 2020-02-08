Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 20 kilometresinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşen yolda, aynı yönde seyreden 17 araç kontrolden çıkarak çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.