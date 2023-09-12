Konya’da 1800 yıllık buluş

Konya’nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti’nde 1800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıktı.

Konya’da 1800 yıllık buluş - 1

Savatra Antik Kenti’nde 1800 yıllık olduğu düşünülen bir sunak ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı.” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da 1800 yıllık buluş - 2

1800 YILLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığındaki kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenildi.

Konya’da 1800 yıllık buluş - 3

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Konya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Konya’da 1800 yıllık buluş - 4
DAHA FAZLA GÖSTER