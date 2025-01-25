Konya'da 4 katlı bina çöktü: Bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı

"KOLON KESİLDİ" İDDİASI

Bakan Yerlikaya, binanın alt katında açılan balıkçıya ait iş yerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddialarla ilgili de şöyle konuştu:

“Az önce kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız, az önce başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız geldiler. Onlar da bizim gibi olay yerine geldi.

Buna sebebiyet ne olduğunu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Ayrıca idari tahkikatta başlatıldı. O da bir yandan devam edecek.

Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var. İçerideki canlara ulaşmak az önceki ambulansın sesi gibi sesi duymak.”