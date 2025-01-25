Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı

SON DAKİKA HABERİ: Konya’nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binadan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkardı. Yıkılan binadan dün gece üç kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Olaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kolonların kesildiği iddiası araştırılırken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 1

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı.

Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı.

Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu.

Son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 2

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan iki kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının 7’nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan’ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı.

Kurtulan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 3

AĞABEYİ VE YENGESİNİN YERİNİ GÖSTERDİ

Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan’ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ise ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa’nın bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekiplerin, o bölgede termal ölçüm cihazıyla yerlerini tespit etmeye çalıştı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 4

ACI HABER GELDİ

Bir taraftan molozlar kaldırılırken diğer taraftan da çiftin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Ekipler enkazdaki iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 5

BALIKÇIDAKİ KOLONLAR MI KESİLDİ?

Çöken binaya ilişkin kriz masası kuruldu.

Kriz merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiaya araştırdığını açıkladı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 6

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çöken binaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında kolonların kesildiği iddiası araştırılıyor.

Olayda sorumluluğu bulunan dört şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahibi, diğerlerinin de dükkanların işletmecisi olduğu öğrenildi.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 7

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SON ERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarının bittiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Yerlikaya, enkazın kontrollü bir şekilde kaldıracaklarını dile getirdi.

Yerlikaya, "Hiç durmadan soluklanmadan uyumadan oradaki canları kurtarmak doğrultusunda can siper çalıştılar. Bina çökmelerinde içinde kaç kişinin olduğuna dair çalışma yapıyoruz. Mekanda yaşayn 79 kişi olduğunun her birinin tek tek arandığının 5'inin diçerde kalındığında dışarıda kalanların da en az 3 kere aranıp teyitleşildi." dedi.

5 saat içerisinde 3 kişinin kurtarıldığını sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Çökme anından itibaren zamanla yarış vardı. Maalesef 2 karı koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. 3'ünün de sağlık durumu ile müşaade altındalar." diye konuştu.

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 8

BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA

Konya'daki binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yakalandı. 

İŞTE O GÖRÜNTLER...

Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı - 9

Beyşehir Caddesi'ndeki 4 katlı Taşoluk Apartmanı, çökmeden önce bu şekilde görünüyordu.

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