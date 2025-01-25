Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı
SON DAKİKA HABERİ: Konya’nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binadan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkardı. Yıkılan binadan dün gece üç kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Olaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kolonların kesildiği iddiası araştırılırken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı.
Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı.
Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu.
Son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.