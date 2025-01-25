Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SON ERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarının bittiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Yerlikaya, enkazın kontrollü bir şekilde kaldıracaklarını dile getirdi.



Yerlikaya, "Hiç durmadan soluklanmadan uyumadan oradaki canları kurtarmak doğrultusunda can siper çalıştılar. Bina çökmelerinde içinde kaç kişinin olduğuna dair çalışma yapıyoruz. Mekanda yaşayn 79 kişi olduğunun her birinin tek tek arandığının 5'inin diçerde kalındığında dışarıda kalanların da en az 3 kere aranıp teyitleşildi." dedi.



5 saat içerisinde 3 kişinin kurtarıldığını sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Çökme anından itibaren zamanla yarış vardı. Maalesef 2 karı koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. 3'ünün de sağlık durumu ile müşaade altındalar." diye konuştu.