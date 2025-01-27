Konya'da 4 katlı bina yerle bir olmuştu: Çiftin ölümünden trajedi çıktı
Konya'da çöken 4 katlı binada hayatını kaybeden Turki Muhammed ile eşi Emine Mustafa'nın 7 ay önce Suriye'de evlendikten sonra Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Çiftin, Türkiye'de çalışıp para toplayıp Suriye'ye geri dönmeyi planladıkları ortaya çıktı.
Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında çöken 4 katlı binada enkaz altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55), kardeşi Ahmet Muhammed Cedan (23) sağ olarak kurtuldu, ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa yaşamını yitirdi.