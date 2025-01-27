Konya'da 4 katlı bina yerle bir olmuştu: Çiftin ölümünden trajedi çıktı

"BUGÜNE KADAR ÇATLATLIK VEYA SES GİBİ HİÇBİR SIKINTI OLMADI"

Aynı binada oturan ve olay günü binanın tahliye edilmesini sağlayan Ali El Hüseyin'in ağabeyi Muhammed El Hüseyin, "Olay günü binadaki birçok kişinin tahliye olmasını sağlayan Ali El Hüseyin, benim kardeşim. Benimle birlikte aynı evde yaşıyor. 6 yıldır bu binada oturuyorum. Bugüne kadar herhangi bir çatlaklık veya ses gibi hiçbir sıkıntı olmadı." dedi.