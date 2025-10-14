Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı!

Konya'da beş kız öğrenci, okulda tartıştıkları 12 yaşındaki Z.D.K.'nin evinin kapısına ellerinde bıçakla dayandı. Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bakkalın çırağını da tehdit eden öğrenciler, evin kapısını tekmeleyip hakaretlerde bulundu.

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 1

Akran zorbalığının son adresi Konya oldu. Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K. (12) 2 Ekim günü okul çıkışında, bir arkadaşıyla Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki evine gitti.

Akran zorbalığı nedir, nasıl olur? Akran zorbalığı türleri nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 2

Bu sırada okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki beş kız öğrenci, kapıya gelerek Z.D.K.'den dışarı çıkmasını istedi. Birinin elinde bıçak olduğunu fark eden Z.D.K., kapıyı açmadı.

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 3

Beş kız, küfredip, hareketlerde bulunduktan sonra apartmandan ayrıldı. Z.D.K. de o anları da cep telefonu kamerasıyla, kapı dürbününden de görüntülemeye çalıştı.

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 4

Beş kızın apartmana girdiği anlar da güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 5

BAKKALIN ÇIRAĞINI DA TEHDİT ETTİLER

Öte yandan kız öğrencilerin ellerinde bıçakla Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bir bakkalın çırağını köşeye sıkıştırdığı anlar da yine güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 6

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten baba Mesut Kızılok, "Beş kişilik bir kız grubu, kızım evdeyken geliyorlar. Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi." dedi.

Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı! - 7

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Polise giderek şikayetçi olduklarını belirten Kızılok, "Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben çocuğumun hayati tehlikesi olduğu için okula gönderemiyorum. Hayati riski olduğu için eğitiminin yarıda kalacağını bildiğim için gönderemiyorum. Çünkü kimseye güvenemiyorum." diye konuştu.

Ailenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER