Konya'da akran zorbalığı: Beş kız çocuğu, bıçakla kapıya dayandı!
Konya'da beş kız öğrenci, okulda tartıştıkları 12 yaşındaki Z.D.K.'nin evinin kapısına ellerinde bıçakla dayandı. Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bakkalın çırağını da tehdit eden öğrenciler, evin kapısını tekmeleyip hakaretlerde bulundu.
Akran zorbalığının son adresi Konya oldu. Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K. (12) 2 Ekim günü okul çıkışında, bir arkadaşıyla Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki evine gitti.
