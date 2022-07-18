Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı

Konya'nın iki ilçesindeki boş arazilere içi asit dolu variller bırakıldı. Varillerden akan sıvıya basan 20 küçükbaş yaralandı. Ekipler, çevre güvenliğini aldı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Haberler - DHA 18.07.2022 - 18:34

Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı - 1
Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı - 2

Kayacık Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde ve Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan boş araziye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, içerisinde yanıcı madde olan çok sayıda varil bıraktı.

Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı - 3

Bölgedeki bir kişiye ait 20 küçükbaş ise variller içerisinden sızan sıvıya basarak yaralandı.

Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı - 4

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınan iki bölgede de AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri inceleme yaptı.

Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı - 5

AFAD, yapılan inceleme sonucu varillerin içindeki kimyasal maddelerin, sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olduğunu belirledi.

Konya'da arazilere içi asit dolu variller bırakıldı - 6

Polis, varilleri bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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