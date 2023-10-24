Konya'da belediye binasında yangın

Kılca, ilk andan itibaren yangın söndürme çalışmalarına hızla başladıklarını belirterek, "Muhtemelen yemekhane bölümümüzün baca kısmından çatıya sıçradığı tahmin edilen yangına önce personelimiz müdahale etmiş, söndüremeyince itfaiyeye haber vermişler. Çatı bölümümüzde hasar var. Hamdolsun kimseye bir şey olmadı. Önemli olan, cana bir şey gelmesin. Geçmiş olsun diyorum. Bu çalışmaları için itfaiye ekibimize, Büyükşehir Belediyemize, tüm personele teşekkür ediyorum." diye konuştu.