Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu

Konya’da çöken 3 katlı binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi. Başka bir bina sakini ise, 3 gün önce kendilerine binanın yıkılabileceğinin söylendiğini belirtti.

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu - 1

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Enkazdan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın olay yerinde "İçeride 5 kişinin olduğuna ilişkin bilgi edinildi, diğer dairelerde oturanlar olup olmadığına ilişkin kontroller yapılıyor." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu - 2

AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu - 3

ZEMİN DÜKKANLARDAKİ VATANDAŞLAR ZİLLERE BASARAK UYARMIŞ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Binanın neden yıkıldığını bilmiyoruz ve içeriden çıkan bir kişinin ifadesiyle 5 kişinin enkaz altında olduğunu söylediğini biliyoruz. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar." diye konuştu.

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu - 4

Çöken binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi.

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu - 5

ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN BİNAYA GİREMEDİ

Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.

Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu - 6

"3 GÜN ÖNCE BİNA YIKILABİLİR DEMİŞLERDİ"

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü.” diye konuştu.

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