Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu

"3 GÜN ÖNCE BİNA YIKILABİLİR DEMİŞLERDİ"

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü.” diye konuştu.