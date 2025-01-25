Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Binadan sesler geliyordu
Konya’da çöken 3 katlı binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi. Başka bir bina sakini ise, 3 gün önce kendilerine binanın yıkılabileceğinin söylendiğini belirtti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Enkazdan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Konya Valisi İbrahim Akın olay yerinde "İçeride 5 kişinin olduğuna ilişkin bilgi edinildi, diğer dairelerde oturanlar olup olmadığına ilişkin kontroller yapılıyor." dedi.