Konya’da dehşet: 5 yaşındaki Hiranur babası tarafından öldürüldü
Konya’da Mehmet Ö. isimli kişi, 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö’yü tüfekle öldürdü, eşi Şaadet Ö’yü ise yaraladı. Gözaltına alınan saldırgan ilk ifadesinde, “Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim; ama çocuğuma isabet etti.” dedi.
Konya’da bir kişi, tüfekle açtığı ateşle 5 yaşındaki kızını öldürdü.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.