Konya'da eski nişanlıya kimyasal saldırı: Keşif görüntüleri ortaya çıktı

'CANAVARCA HİSLE EYLEME YÖNELİYOR'

Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, görüntülerin, Sabit Türk'ün olayı planlayarak canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösterdiğini savundu.

'HAKSIZ TAKRİK SÖZ KONUSU DEĞİL'



Sabit Türk'ün, ifadesinde, olayı 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini söylediğini hatırlatan Ceylan, "Olaydan 1 gün önce Merve'nin çalıştığı iş yerine geliyor. Etrafını kontrol ediyor. Bu eylemin zaten tasarlanarak yapıldığı açıkça ortada. Saldırganın verdiği ifadenin aksine herhangi bir haksız tahrik, herhangi bir takdir indirim sebebi ve bir pişmanlık da söz konusu değil. dedi.



MERVE'NİN SAĞLIĞI İYİ



Merve Küçüktekin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen avukat Ceylan, "Merve'nin tedavisi devam ediyor. Hala müşahede altında. Vücudunun belli bölgelerinde özellikle hayati tehlike arz eden bölgelerinde 1'inci ve 2'nci derece yanıklar olmakta. Yüzü ve vücudunda hala sargıları mevcut" diye konuştu.