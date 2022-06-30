Konya'da eski nişanlıya kimyasal saldırı: Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Haberler - DHA 30.06.2022 - 12:01
Konya'nın Çumra ilçesinde ayrıldığı nişanlısının yüzene kimyasal madde fırlatan saldıranın, 0olay öncesinde 'keşif' yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 19 Haziran'da Bakkalbaşı Mahallesinde meydana geldi.
Merve Küçüktekin'in evine gelen, eski nişanlı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı.
Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.
Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Kimyasal maddeyi, aracını temizlemede kullandığını öne süren Sabit Türk, savcılıktaki ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var gel barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Bu esnada eliyle yüzünü tuttu'' dedi.
Panikle olay yerinden kaçtığını da sözlerine ekleyen Türk, şöyle devam etti:
''Aracıma binip İzmir'de bulunan birliğime doğru yola çıktım. Kolluk ekipleri beni Ilgın ilçesinde yakaladı. Bu şekilde zarar vereceğini bilmiyorum. Ben genellikle sırt çantamla gezerim. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. Sıvıyı çantama koymak istememin sebebi kıyafetlerime zarar vermemek içindir"
Sabit Türk'ün, olaydan 1 günü önce, Merve Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek, keşif yaptığı ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Türk'ün, Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek gözlem yaptığı görülüyor.
Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, görüntülerin, Sabit Türk'ün olayı planlayarak canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösterdiğini savundu.
'HAKSIZ TAKRİK SÖZ KONUSU DEĞİL'
Sabit Türk'ün, ifadesinde, olayı 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini söylediğini hatırlatan Ceylan, "Olaydan 1 gün önce Merve'nin çalıştığı iş yerine geliyor. Etrafını kontrol ediyor. Bu eylemin zaten tasarlanarak yapıldığı açıkça ortada. Saldırganın verdiği ifadenin aksine herhangi bir haksız tahrik, herhangi bir takdir indirim sebebi ve bir pişmanlık da söz konusu değil. dedi.
MERVE'NİN SAĞLIĞI İYİ
Merve Küçüktekin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen avukat Ceylan, "Merve'nin tedavisi devam ediyor. Hala müşahede altında. Vücudunun belli bölgelerinde özellikle hayati tehlike arz eden bölgelerinde 1'inci ve 2'nci derece yanıklar olmakta. Yüzü ve vücudunda hala sargıları mevcut" diye konuştu.