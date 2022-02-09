Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 23:08 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 23:36
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi.
Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.
Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.
Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.