Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 23:08 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 23:36

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 1

'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi.

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 2

Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 3

Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 4

Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 5

Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 6

Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 7
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 8
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 9
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 10
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 11
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 12
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - 13

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER