Konya'da keşfedilen yeni bitki türü "Konya Sümbülü" ismiyle literatüre kazandırıldı
Prof. Dr. Osman Tugay ve ekibi tarafından Konya'daki Toros Dağları'nda keşfedilen bitki türü, bilim dünyasına kazandırıldı.
Tugay, Toros Dağları'nda arkadaşlarıyla çıktıkları gezide yaklaşık bin 800 metre rakımda daha önce karşılaşmadıkları bir bitkiye rastladıklarını söyledi.
Mikroskop altında inceleyerek yaptıkları çalışmalar sonunda bitkinin yeni bir tür olduğunu tespit ettiklerini belirten Tugay, "Daha önce Türkiye'de bulunan tüm kır sümbülleri türlerini çalıştığımız için bu tür bize farklı göründü. Daha yakından inceledik, fotoğraflarını aldık, ardından örneklerini alarak yaygın herbaryum tekniklerine göre kuruttuk, laboratuvara getirip mikroskop altında detaylarını inceledik. İnceledikten sonra da diğer türlerden ayrıldığını gördük" diye konuştu.