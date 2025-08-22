Konya'da keşfedilen yeni bitki türü "Konya Sümbülü" ismiyle literatüre kazandırıldı

''EKONOMİK POTANSİYELİ ARAŞTIRILMALI''

Bitkinin tıbbi ve ekonomik potansiyelinin araştırılmasının da önemli olduğunu anlatan Tugay, şöyle devam etti:

"Bitki ülke ekonomisine nasıl kazandırılabilir, ilaç potansiyeli var mıdır? Hedefimiz bu bitkinin eczacılık etken maddelerini çalışarak, disiplinler arası çalışarak bir ilaç sürecine gidip gitmeyeceğini araştırmak. Diğer bir hedefimiz yine ekonomik olarak da değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırmak olacaktır. Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan çalışmalarda bu bitkinin farklı türlerinin antioksidan ve antienflamatuar özellikler ile kullanıldığı ayrıca geleneksel tıpta da romatizmal hastalıklarda kullanıldığına dair bilgilere ulaştık."