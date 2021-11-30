Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 15:14

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 1

genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor. VİDEO

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 2

Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 3

Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 4

Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor.

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 5

Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 6
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 7
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 8
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 9
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 10
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 11
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 12
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 13
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 14
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu - 15

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