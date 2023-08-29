Konya’da markette uyuşturucu satışı: 3 kişi tutuklandı

Konya’da bir markete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen market sahibi, oğlu ve 3 arkadaşı gözatlına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da markette uyuşturucu satışı: 3 kişi tutuklandı - 1

Konya’da uyuşturucu satıldığı ihbarı alan ekipler, bir markete operasyon düzenledi.

Operasyonda, marketin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

Market sahibi Ahmet K., oğlu Muhammed Ali K. ve arkadaşları Zeynep Ç., Mustafa S. ile Elif Ç. gözaltına alındı.

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Konya’da markette uyuşturucu satışı: 3 kişi tutuklandı - 2

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’da markette uyuşturucu satışı: 3 kişi tutuklandı - 3

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Market sahibi Ahmet K., Muhammed Ali K., ve Zeynep Ç., “uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa S. ile Elif Ç. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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