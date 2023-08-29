Konya’da markette uyuşturucu satışı: 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Market sahibi Ahmet K., Muhammed Ali K., ve Zeynep Ç., “uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa S. ile Elif Ç. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.