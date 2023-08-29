Konya’da markette uyuşturucu satışı: 3 kişi tutuklandı
Konya’da bir markete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen market sahibi, oğlu ve 3 arkadaşı gözatlına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya’da uyuşturucu satıldığı ihbarı alan ekipler, bir markete operasyon düzenledi.
Operasyonda, marketin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu.
Market sahibi Ahmet K., oğlu Muhammed Ali K. ve arkadaşları Zeynep Ç., Mustafa S. ile Elif Ç. gözaltına alındı.