Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu

Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi" dedi.

"İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUZ" Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu. Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor." diye konuştu.