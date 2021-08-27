Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu

Konya'da yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 2 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 15:51

Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 1
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 2
Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 3
İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 4
Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 5
Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi" dedi.
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 6

"İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu. Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor." diye konuştu.
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu - 7

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