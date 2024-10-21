Konya’da otomobil köprüden düştü

Konya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüden dere yatağına düştü. Kazada üç kişi yaralandı.

Konya’da otomobil köprüden düştü - 1

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da otomobil köprüden düştü - 2

Muzaffer Kunt (56) idaresindeki 42 ZG 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşağıl Köprüsü’nden dere yatağına düştü.

Konya’da otomobil köprüden düştü - 3

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Aliye Kunt (54) ve kızları Ayşegül Kunt (30) yaralandı.
Konya’da otomobil köprüden düştü - 4

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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