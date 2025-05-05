Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü

Konya'da 13 kişinin yaralandığı patlamanın, bir adamın doğalgaz borusunu kesmesiyle yaşandığı belirlendi. Ağır yaralanan adamın, eşine son olarak "Gelmezsen evi de yakacağım." diye mesaj attığı iddia edildi.

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 1

Konya'da bir binada gece saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada biri ağır, 12 kişi yaralandı.

Binada gerçekleşen patlamanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Büyük hasar alan binanın bulunduğu mahallenin sakinleri, deprem olduğunu sanarak uyandıklarını belirterek, "Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı." dedi.

Patlamanın doğalgaz borusunun kesilmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 2

Konya'daki patlama gece 02.00'de Karatay ilçesinde yaşandı.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Menzil Caddesi'nde dört katlı binanın üçüncü katında, doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 3

EŞİNE MESAJ ATTI: EVİ YAKACAĞIM

Ekiplerin ilk incelemelerinde patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Eşine "Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım." diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Osman Ç.'nin apartmanda kuş beslediği için de sık sık binadakilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 4

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Patlamanın etkisiyle hasar gören yan binada yaşayan Muhammet Koç, gece, gürültünün şiddetiyle uyandıklarını söyledi.

Deprem oluyor sandıklarını, kalkınca patlama meydana geldiğini gördüklerini belirten Koç, "Kapılarımız, pencerelerimiz açılmış, camlarımız kırılmış. Biz olayın boyutunu bilmiyorduk. Doğalgaz patlaması olduğunu bilmiyorduk. Sonra penceremizden dışarı bakınca yan binanın yandığını gördük. Büyük bir yangın vardı. Dışarıya çıktık." diye konuştu.

Geceden beri olayın etkisinden çıkamadıklarına dikkat çeken Koç, şöyle konuştu:

"Çok korkunç bir şeydi. Biz bazen haberlerde görüyorduk, basite alıyorduk. Doğalgaz patlaması gerçekten çok şiddetli bir olaymış. Karşımızdaki binanın camları, pencereleri kırıldı.

Sitemizdeki diğer binaların camları dökülmüş. Bizim binamız yine ciddi şekilde zarar gördü. Bizim binamızın arkasındaki bina bile zarar görmüş. Basıncın şiddetini düşünemiyoruz. Bomba atılmış gibi oldu. Hala olayın şokundayız."

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 5

"SANKİ YER YERİNDEN OYNADI"

Mahalle sakinlerinden Mehmet İnce de uykudayken büyük bir gürültü ve sarsıntıyla kalktıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz deprem oldu zannettik. Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı. Ben patlama olan binanın hemen yanındaki binanın birinci katında yaşıyorum. Uyuyorduk. Bir anda patlama geldi. Çok kuvvetliydi.

Çevredeki binaların çoğunda hasar oluştu. Gürültüye uyandıktan sonra dışarıya çıktık. Binayı görünce çok üzüldük. Hayatı kaybeden var mı acaba diye endişelendik ama şükür yokmuş."

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 6

Mahalle sakinlerinden Nurcan Aydın ise yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Bende her zaman zaten bir deprem korkusu vardı. Gece bir zangırtı çöktü. Kalkıp lambaya baktım, sallanmıyordu. Çocuğum, 'Anne doğalgaz patladı.' diye ağlıyordu. Her taraf ana baba günü gibiydi. Herkes ağlıyordu. 'Can kaybı var mı?' diye sordum. 'Yok.' dediklerinde rahatladım. Sabaha kadar korkuyla bekledik. Verilmiş sadakamız varmış dedik."

Bu arada patlama anı yan binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde güçlü bir ışık ardından, patlamanın şiddetiyle etrafa dağılan cam ve beton parçaları görülüyor.

Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü - 7

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ın, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve görevlendirilen uzman bilirkişi heyetiyle olay yerinde ayrıntılı inceleme yaptığı kaydedildi.

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