Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü

Mahalle sakinlerinden Nurcan Aydın ise yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Bende her zaman zaten bir deprem korkusu vardı. Gece bir zangırtı çöktü. Kalkıp lambaya baktım, sallanmıyordu. Çocuğum, 'Anne doğalgaz patladı.' diye ağlıyordu. Her taraf ana baba günü gibiydi. Herkes ağlıyordu. 'Can kaybı var mı?' diye sordum. 'Yok.' dediklerinde rahatladım. Sabaha kadar korkuyla bekledik. Verilmiş sadakamız varmış dedik."

Bu arada patlama anı yan binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde güçlü bir ışık ardından, patlamanın şiddetiyle etrafa dağılan cam ve beton parçaları görülüyor.