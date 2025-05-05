Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü
Konya'da 13 kişinin yaralandığı patlamanın, bir adamın doğalgaz borusunu kesmesiyle yaşandığı belirlendi. Ağır yaralanan adamın, eşine son olarak "Gelmezsen evi de yakacağım." diye mesaj attığı iddia edildi.
Konya'da bir binada gece saatlerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlamada biri ağır, 12 kişi yaralandı.
Binada gerçekleşen patlamanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.
Büyük hasar alan binanın bulunduğu mahallenin sakinleri, deprem olduğunu sanarak uyandıklarını belirterek, "Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı." dedi.
Patlamanın doğalgaz borusunun kesilmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.