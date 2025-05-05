Konya'da patlama: Doğalgaz borusunu kesti, apartman enkaza döndü

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Patlamanın etkisiyle hasar gören yan binada yaşayan Muhammet Koç, gece, gürültünün şiddetiyle uyandıklarını söyledi.

Deprem oluyor sandıklarını, kalkınca patlama meydana geldiğini gördüklerini belirten Koç, "Kapılarımız, pencerelerimiz açılmış, camlarımız kırılmış. Biz olayın boyutunu bilmiyorduk. Doğalgaz patlaması olduğunu bilmiyorduk. Sonra penceremizden dışarı bakınca yan binanın yandığını gördük. Büyük bir yangın vardı. Dışarıya çıktık." diye konuştu.

Geceden beri olayın etkisinden çıkamadıklarına dikkat çeken Koç, şöyle konuştu:

"Çok korkunç bir şeydi. Biz bazen haberlerde görüyorduk, basite alıyorduk. Doğalgaz patlaması gerçekten çok şiddetli bir olaymış. Karşımızdaki binanın camları, pencereleri kırıldı.

Sitemizdeki diğer binaların camları dökülmüş. Bizim binamız yine ciddi şekilde zarar gördü. Bizim binamızın arkasındaki bina bile zarar görmüş. Basıncın şiddetini düşünemiyoruz. Bomba atılmış gibi oldu. Hala olayın şokundayız."