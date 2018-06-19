Konya'da sağanakla yollar göle döndü
DHA
Konya'da akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte yollar göle döndü. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
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1Konya şehir merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika sürdü.
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2Sağanakla birlikte yollar göle döndü, alt geçitler suyla doldu.
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3Sudan geçmeye çalışan birçok araç mahsur kaldı. Araçlar, çekiciler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarıldı.
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4İtfaiye ve belediye ekipleri de yollardaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
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