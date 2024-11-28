Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi"
Konya'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki genç kız, ayrılmak istediği sevgilisinden saatlerce dayak yediğini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Yolda ve evde saatlerce dayak yediğini öne süren üniversite öğrencisi S.A., "Beni yolda döve döve bayılttı. Bir arkadaşını aradı, '15 dakikaya bir cenazemiz var. Mezar hazırlar mısın' dedi. Ağzım, burnun kan içindeydi." diye konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen genç adam ifadesinde, gittikleri gece kulübünde genç kızın sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen H.S., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki S.A., 24 yaşındaki H.S. ile yaklaşık 2 yıl önce arkadaş ortamında tanışarak arkadaşlık etmeye başladı.
Birkaç gün önce ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı 23 Kasım akşamı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen H.S., yanında B.T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.