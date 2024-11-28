Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi"

Konya'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki genç kız, ayrılmak istediği sevgilisinden saatlerce dayak yediğini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Yolda ve evde saatlerce dayak yediğini öne süren üniversite öğrencisi S.A., "Beni yolda döve döve bayılttı. Bir arkadaşını aradı, '15 dakikaya bir cenazemiz var. Mezar hazırlar mısın' dedi. Ağzım, burnun kan içindeydi." diye konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen genç adam ifadesinde, gittikleri gece kulübünde genç kızın sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen H.S., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi" - 1

Konya'da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki S.A., 24 yaşındaki H.S. ile yaklaşık 2 yıl önce arkadaş ortamında tanışarak arkadaşlık etmeye başladı.

Birkaç gün önce ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı 23 Kasım akşamı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen H.S., yanında B.T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.

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Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi" - 2

Bir eğlence merkezine giden ve mekandan da çıkan H.S., iddiaya göre yanındaki arkadaşı B.T. ile genç kızı önce otomobilde ardından eve götürüp orada dövdü ve genç kızı yaralı halde yurdun önüne bırakıp kaçtı.

Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi" - 3

S.A., olayın ardından hastaneden aldığı rapor ile kendisini döven H.S. ve yanında bulunan arkadaşından şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden H.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi" - 4

"PİŞMANIM" DİYE MESAJ ATTI

19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı darp eden şüpheli H.S., ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

H.S. ifadesinde, S.A.'nın gittikleri gece kulübünde bir konudan dolayı sinir krizi geçirdiğini, daha sonra kendi kendini bilerek yaraladığını ileri sürdü.

Şüpheli H.S.'nin, "S.A.'ya attığım mesaj 'pişmanım', anlamı ise, onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi" - 5

"MEZAR HAZIRLAR MISIN?"

Yolda ve evde saatlerce dayak yediğini öne süren üniversite öğrencisi S.A., "Beni yolda döve döve bayılttı. Bir arkadaşını aradı, '15 dakikaya bir cenazemiz var. Mezar hazırlar mısın' dedi. Uyandığımda onun evinin içindeydim. Beni dövmeye devam etti. Tabii bu süreç 7-8 saat devam etti. Ağzım, burnun kan içindeydi. Sonra yurduma bıraktı." diye konuştu.

Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi" - 6

Sulh Ceza Hakimliğinin H.S.'yi serbest bırakma gerekçesinde ise, "H.S.'nin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun vasıf ve mahiyeti, soruşturma dosyası içerisinde bulunan savunması, S.A.'nın beyanı ve tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut delillerin bulunduğu, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunması, isnat edilen suçun kanunda gösterilen ceza miktarı ve Cumhuriyet Savcısının talebi göz önüne alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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