Konya'da sevgili dehşeti! "7-8 saat dövdü, 'Kendi kendini yaraladı' dedi"

"PİŞMANIM" DİYE MESAJ ATTI

19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı darp eden şüpheli H.S., ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



H.S. ifadesinde, S.A.'nın gittikleri gece kulübünde bir konudan dolayı sinir krizi geçirdiğini, daha sonra kendi kendini bilerek yaraladığını ileri sürdü.



Şüpheli H.S.'nin, "S.A.'ya attığım mesaj 'pişmanım', anlamı ise, onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye kendini savunduğu öğrenildi.