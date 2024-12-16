Konya'da taksici cinayeti! Üniversiteli Eren'i öldüren saldırgan yakalandı
Konya'da hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversitesi öğrencisi, yol verme tartışmasında öldürüldü. Genci bıçaklayarak öldüren saldırgan yakalanırken, suç aleti çöpte bulundu. Olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.
20 yaşındaki Eren Peker, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'inci sınıf öğrencisiydi. Hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapıyordu.