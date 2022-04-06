Konya'da 'taşkın' tedirginliği

"BU BİZİM YILLARDIR SORUNUMUZ"

Esnaf Mehmet Çolak da "Daha önce 3 defa taşkın yaşadık. Yine bir tedirginlik yaşıyoruz. Gece AFAD'dan bilgi verdiler. Önlem aldıklarını söylediler. Bu bizim yıllardır sorunumuz. Bu derenin temizlenmesi gerekiyor. Dağdan gelen atıkları dere tabanını neredeyse 1 metre kaplıyor. En küçük bir su seviyesinde yükselme olunca tedirginlik yaşanıyor. Gece geldik, sabaha kadar bekledik" diye konuştu.