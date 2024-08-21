Konya’da tehlike artıyor: “Sabaha çıkacak mıyız diye düşünüyoruz, kulağımız sürekli seste”

“SABAHA ÇIKACAK MIYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Ekmekçi Yaylası’nda yaşayan Adem Ekmekçi, obruk olacak korkusundan geceleri uyuyamadıklarını söyledi.

Geçen günlerde tarlasında 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu ifade eden Ekmekçi, “2 sene önce ağaçlar arasında bir obruk başlamıştı. Birkaç gün önce 2 metre derinliğinde küçük obruk oluştu. Genişlemeye de devam ediyor. Birkaç güne kadar derin bir çukur olacak diye tahmin ediyoruz. Obrukların yakınına yaklaşamıyoruz. Şu anda bu bölgedeki obrukların hepsi çalışıyor. Aşırı bir sıkıntı var. Sularda bulanıklık var. Çocuklar meyve toplamaya geliyor, bir şey olacak diye korkuyoruz. Bu bölgeden gitmek istiyoruz. Bir can kaybı olmasını mı bekliyorlar. AFAD’dan geldiler ve riskli olduğunu belirttiler. Geceleri uyuyamıyoruz, kulağımız seste oluyor. Obruk mu olacak? Çökecek miyiz, sabaha çıkacak mıyız diye düşünüyoruz.” dedi.