Konya’da tehlike artıyor: “Sabaha çıkacak mıyız diye düşünüyoruz, kulağımız sürekli seste”
Konya’da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Jeofizik Mühendisi Oğuz Kaan Kılıç, Seyithacı ve Ekmekçi yaylalarındaki evlerin altında obruk riski tespit ettiklerini söyledi. Bölgede yaşayan bir vatandaş, “Geceleri uyuyamıyoruz, kulağımız seste oluyor. Obruk mu olacak? Çökecek miyiz, sabaha çıkacak mıyız diye düşünüyoruz.” dedi.
Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayıları her geçen gün artıyor.
Özellikle Reşadiye Mahallesi Karakuyu, Ekmekçi ve Seyithacı yaylalarında obrukların evlere yaklaşması bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.