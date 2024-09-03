Konya'da yeni bir obruk oluştu | Tam 100 metre çapında!

Bölge sakinlerinden Mehmet Özata, yeni oblukla ilgili, "Karapınar Mısırlı Yaylası köyündenim. Bugün babamla görüşmüştük, koyunları otlatan çoban, bir yerin çöktüğünü söylemiş. Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu." diye konuştu.