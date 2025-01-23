Konya'da yeni obruk

Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.

Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.