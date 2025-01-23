Konya'da yeni obruk
Konya'nın Karapınar ilçesinde son yıllarda oluşan obruklara bir yenisi daha eklendi. 8 metre çapında yeni bir obruk oluştu.
Yeni obruk yine bir tarlada oluştu.
Yeni obruk yine bir tarlada oluştu.
Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde, Bekir Uzundemir'e ait tarlada yeni bir obruk meydana geldi.
Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğindeki obruk, bölge sakinlerini tedirgin etti.
Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.
Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.