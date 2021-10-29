Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğu fark eden çiftçi Bayram Şahin, ''Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz'' dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 16:44

Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde - 1

Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde - 2

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde - 3

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde - 4

''MAHALLEDE KORKU VAR''

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz" dedi.

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