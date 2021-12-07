Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı

Konya’nın şehirlerarası kara yollarında yer yer etkili olan kum fırtınası ulaşımda aksamalara sebep olurken, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta yine kum fırtınası nedeniyle bir tırın kabin bölümü devrildi.

Haberler - İHA 07.12.2021 - 18:11

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 1

Aksaray yolunda, kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu meydana gelen, 6 araçlı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 2

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun Zincirli mevkisinde meydana geldi.

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 3

Kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu 2 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 4

Zincirleme kazada 7 kişi, yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. 

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 5

Diğer yandan zincirleme kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta, yine kum fırtınası nedeniyle Hayrullah Çömlekçi'nin kullandığı tırın kabin bölümü devrildi.

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 6

Kazada sürücü Çömlekçi yaralanırken, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 7

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, zincirleme kazadan önce ve sonra Konya- Aksaray ve Konya- Ankara yollarını, kum fırtınasının etkisini gösterdiği dakikalarda kısmen kapattı. 

Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 8
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 9
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 10
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 11
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 12
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 13
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 14
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 15
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 16
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 17
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 18
Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı - 19

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