Konya'da zincirleme kum fırtınası kazası: 7 yaralı

Haberler - İHA 07.12.2021 - 18:11
Konya Aksaray yolunda, kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu meydana gelen, 6 araçlı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun Zincirli mevkisinde meydana geldi.
Kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu 2 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Zincirleme kazada 7 kişi, yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Diğer yandan zincirleme kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta, yine kum fırtınası nedeniyle Hayrullah Çömlekçi'nin kullandığı tırın kabin bölümü devrildi.
Kazada sürücü Çömlekçi yaralanırken, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, zincirleme kazadan önce ve sonra Konya- Aksaray ve Konya- Ankara yollarını, kum fırtınasının etkisini gösterdiği dakikalarda kısmen kapattı.